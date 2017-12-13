Бизнесмен Ананских не смог в суде отказаться от трехлетней дисквалификации

Генеральный директор "Корпорации Руан" Вячеслав Ананских получил запрет на работу руководителем в любом юридическом лице.

В четверг, 22 февраля судья Смольнинского районного суда Е. Мезенцева оставила без изменения постановление мирового судьи судебного участка № 208 о дисквалификации на 3 года генерального директора "Корпорации Руан" Вячеслава Ананских. Таким образом, Ананских В.А. лишен права занимать руководящие должности в любом юридическом лице, а заключенные с ним трудовые договоры подлежат расторжению.

История с "отлучением от дел" Вячеслава Ананских началась в прошлом году. В июле 2017 г. мировой суд Петербурга отреагировал на обращение Межрайонной инспекции ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу. Налоговая обратила внимание на то, что по ее мнению, Вячеслав Ананских нарушал ч.5 ст. 14.25 КОАП РФ (повторное непредставление или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе). Суд налоговую службу поддержал и дисквалифицировал предпринимателя, лишив его права на протяжении трех лет управлять его же компанией "Корпорация Руан". Ананских в судах вначале смог восстановить свои права, но в итоге все-таки проиграл.

Впрочем, дисквалификация от руководства может стать меньшей неприятностью для бизнесмена, который также известен тем, что является совладельцем банка "Гефест" и братом депутата Госдумы Игоря Ананских. В ноябре петербургское управление Следственного комитета возбудило в его отношении уголовное дело.

9 ноября 2017 года был проведен обыск по месту проживания бенефициара ООО КБ "Гефест" Вячеслава Ананских. Он в присутствии понятых и иных участников обыска на протяжении всего следственного действия нецензурно выражался в адрес оперативных сотрудников и следователя, а также высказывал в их адрес угрозы об увольнении. Более того, Ананских с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудника следственно-оперативной группы, принимавшего участие в обыске, из хулиганских побуждений применил к нему насилие, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Из сообщения Следственного комитета РФ

Пока Ананский "применял насилие" к представителям правоохранительных органов, он еще и противостоял всему Петербургу – структуры бизнесмена требовали отменить итоги конкурса на размещение и эксплуатацию рекламных конструкций. Этот конкурс почти в два раза сократил число таких конструкций в городе – с 15000 до 8210 и принес городу неплохой доход, который только в 2017 году превысил миллиард рублей. Напомним, что 20 февраля Девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконными все требования Федеральной антимонопольной службы к организатору конкурса об изменении критериев конкурсного отбора и продлении сроков проведения конкурса.

ООО "Руан" тоже участвовало в конкурсе, но это почти единственный из участников конкурса, кто стал оспаривать его итоги. При этом, как оказалось, из всех операторов рынка наружной рекламы именно группа аффилированных юридических лиц компании Руан сейчас не платит в бюджет города, эксплуатируя свои конструкции, и является основным должником перед бюджетом Санкт-Петербурга (задолженность превысила 26 млн. рублей).

Подтверждение дисквалификации Вячеслава Ананских, вкупе с его проблемами в других сферах, может стать началом окончательного заката его бизнеса. Не исключено, что вскоре он полностью лишиться своего рекламного бизнеса – конструкции, за которые город ничего не получает, могут снести.