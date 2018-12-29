Бизнес-форум по налогам в самой культурной столице России - Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 20-21 февраля пройдет бизнес-форум на тему: "Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2019 году".

На мероприятии соберутся более 500 предпринимателей, а также финансовых директоров и бухгалтеров, которые узнают от экспертов и специалистов в юридической и налоговой сферах, все возможные способы экономии на законной оптимизации налогов и безопасности бизнеса в новом году.

Эксперты расскажут как лучше поступить с НДС, и какие есть возможности его снижения и оптимизации в условиях тотального контроля со стороны государства. Также специалисты разберут вопрос тотального банковского беспредела, и помогут избежать блокировки пластиковых карт и расчетных счетов.

Кроме того, спикеры проинформирую гостей о том, каким образом выстроить стратегию и политику компании в 2019-2020 годах, когда придется отказаться от нелегальных каналов для оптимизации НДС.

Таким образом все гости форума получат эффективные и краткие шаги для анализа ситуации в своем бизнесе.

Целью бизнес-форума является предоставление всех существующих в России в 2019 г. безопасных и законных способов снижения налогов и вывода активов, с пошаговой программой действий. Так, все участники мероприятия смогут обезопасить бизнес от неправомерных действий налоговых и правоохранительных органов.

На мероприятии выступят такие спикеры, как:

Павел Астахов — один из самых титулованных и признанных адвокатов страны; с 1991 года занимается юридической практикой; основатель "Коллегии адвокатов Павла Астахова"; среди его клиентов известные российские и зарубежные миллиардеры, звезды шоу-бизнеса, владельцы среднего и крупного бизнеса.

Михаил Хазин — президент Фонда экономических исследований Михаила Хазина; работал президентом компании экспертного консультирования "Неокон" (специализация: стратегическое прогнозирование и GR); работал заместителем начальника Экономического управления в компании "Администрация Президента Российской Федерации".

Дмитрий Шумейко — руководитель группы компаний "АудитФинанс"; более 15 лет опыта в налоговом консультировании; 700 млн. руб. сэкономил клиентам на налогах и взносах; 500 млн. руб. сохранил излишне начисленных налогов; в 2 раза сократил клиентам расходную часть по страховым взносам.

Марат Саид-Галиев — практикующий консультант, предприниматель, в портфолио которого 70+ успешно реализованных консалтинговых проектов. Вытаскивал с самого дна несколько бизнесов с долгами более 8 млн.$.

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Организатор: Business Life