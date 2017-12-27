Бывший сотрудник УФМС незаконно зарегистрировал 1700 иностранцев

С помощью преступника в Петербурге на учет поставлено более 1700 мигрантов.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам лишения свободы условно экс-сотрудника УФМС, за незаконную постановку на учет около 1700 иностранцев, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Обвиняемый Юрий Троицкий работал инспектором ФМС в Адмиралтейском районе города. Будучи в сговоре со своим руководством и другими соучастниками, он готовил поддельные уведомления, затем ставил в миграционных картах отметки о продлении срока временного пребывания в России, а после – вносил данные иностранцев в базу данных ФМС.

Офис компании принимал от приезжих паспорта и другие документы, которые необходимы для изготовления уведомлений. Услуги стоила от 300 до 500 рублей. В пресс-службе уточнили:

"Соучастники подделывали уведомления путём проставления на них оттисков печатей различных организаций, якобы выступающих в качестве принимающей стороны и вели контроль процесса подделки документов иными лицами. Всего сообщниками было выдано 14 563 уведомления (о приеме на работу). В результате преступной деятельности незаконно был продлен срок временного пребывания в РФ и поставлены на миграционный учет в РФ иностранные граждане в общем количестве не менее 1701 человека".

Подсудимый полностью признал вину организации незаконной миграции и превышении полномочий. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.