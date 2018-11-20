Биржа труда Ленобласти повышает мобильность

Мобильные центры курсируют по Ленинградской области с 2008 года.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил ключи от пяти новых мобильных комплексов Биржи труда Ленинградской области.

Четыре мобильных комплекса будут использоваться региональным Центром занятости населения для предоставления государственных услуг, а пятый — передан отделу контроля качества службы занятости. Использование новых мобильных офисов позволит еще больше расширить возможности консультирования и информирования населения по услугам службы занятости

Мобильные центры курсируют в Ленинградской области с 2008 года и отлично себя зарекомендовали. Уровень осведомленности граждан об услугах, предоставляемых центрами занятости региона, существенно вырос. Через мобильные центры осуществляется весь спектр услуг по трудоустройству, кроме того, мы успешно используем их при проведении молодежных слетов, ярмарок вакансий. Александр Дрозденко губернатор Ленинградской области

Мобильные центры курсируют по Ленинградской области с 2008 года. Ежегодно их услугами пользуются около двух тысяч ленинградцев. Сегодня в Ленинградской области курсируют 8 таких специализированных автомобилей.

В мобильном центре имеются все необходимые для комфортной работы технические средства, обеспечен доступ к систематически обновляемому банку вакансий, информационным материалам, программам профдиагностического тестирования. Центр оснащен системой отопления и кондиционирования, что позволяет организовывать выездную работу в любое время года. Кроме того, комплекс оборудован электрогенератором, который позволяет использовать его при проведении молодежных форумов, слетов, ярмарок вакансий.

Источник: пресс-служба региона