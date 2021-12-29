Группа Billy's Band представит концертную программу "Где спит твое сердце" в клубе "Морзе"

Коллектив впервые выступит в клубе "Морзе".

Группа Billy"s Band представит особую программу "Где спит твоё сердце?" в День всех влюбленных. Концерт пройдет в клубе-фестивале "Морзе" в "Севкабель Порту".

Коллектив смешивает в своем творчестве диксиленд, романтический джаз, блюз и русский рок. Концерт представляет собой спектакль, в котором звук, свет, движения, слова, образы и идеи соединяются воедино. Музыканты умеет рассказать просто о сложном.

На концерте в клубе "Морзе" 14 февраля будет представлена особая программа "Где спит твоё сердце?" - под лунный аперитив вы прогуляетесь по городу белых ночей и ветров, заглянете в кафе последний путь и отыщете, где же спит ваше сердце. рассказали организаторы.

Группа Billy"s Band была основана в 2001 году Билли Новиком и Андреем Резниковым. За это время были выпущены более 10 студийных альбомов.

Билеты можно приобрести по ссылке.