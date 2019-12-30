СМИ: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Самолет вез эвакуированных из Китая граждан Германии.

Самолет вооруженных сил Германии, летевший из Китая, не смог сесть в Москве, несмотря на изначальные договоренности. Об этом пишет газета Bild.

Сообщается, что изначально немцам разрешили приземлиться в столице РФ, где лайнер планировали дозаправить и сменить экипаж. Перед вылетом самолета Бундесвера из Уханя в Москве известили борт об "отсутствии мощностей" и отказали в посадке.

В итоге самолет приземлился в Хельсинки. На его борт находятся 144 пассажира, среди которых граждане Германии, Китая, Болгарии и США. Их эвакуировали из КНР после вспышки коронавируса.