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СМИ: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

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Самолет вез эвакуированных из Китая граждан Германии.

Самолет вооруженных сил Германии, летевший из Китая, не смог сесть в Москве, несмотря на изначальные договоренности. Об этом пишет газета Bild.

Сообщается, что изначально немцам разрешили приземлиться в столице РФ, где лайнер планировали дозаправить и сменить экипаж. Перед вылетом самолета Бундесвера из Уханя в Москве известили борт об "отсутствии мощностей" и отказали в посадке. 

В итоге самолет приземлился в Хельсинки. На его борт находятся 144 пассажира, среди которых граждане Германии, Китая, Болгарии и США. Их эвакуировали из КНР после вспышки коронавируса. 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 19:10

Правильно.. 

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