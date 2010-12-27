Бездействие в решении проблемы полигона «Новоселки» может привести к трагедии

Причиной возможной экологической катастрофы может стать воспламенение опасных отходов, которые до сих пор свозятся на полигон ТБО «Новосёлки», считающийся закрытым. При этом в сложившейся ситуации глава Росприроднадзора по СЗФО Олег Жигилей категорически запрещает засыпать их грунтом, что могло бы улучшить положение.

Как стало известно, если лето в Петербурге будет жарким, то городу могут грозить пожары из-за до сих пор отравляющей жизнь петербуржцам свалки "Новосёлки". Об этом сообщил источник в одном из подведомственных учреждений Росприроднадзора по СЗФО изданию "Runews24".

Летом прошлого года Центр лабораторных исследований при Росприроднадзоре проводил экспертизу "Новосёлок". Её результаты оказались неутешительными. Первым вскрылся тот факт, что на формально закрытый полигон продолжают свозить отходы. Это происходит под предлогом их временного размещения, однако, как оказалось, их сразу же сравнивают бульдозером на месте.

Также специалисты нашли там отходы 3 класса опасности. По сути, полигон "Новосёлки" не прекратил свою работу по сей день. Данный факт с самого начала был известен господину Жигилею, однако ведомство под его руководством продолжает бездействовать.

Ситуацию усугубляет то, что свозимые на свалку отходы не могут долго храниться под открытым солнцем – это грозит им воспламенением. Самым действенным способом этого избежать является засыпка их грунтом. Однако и в этом случае ведомство выступает против таких мер.

Кроме того, результаты забора проб грунта и воды показали, что содержание некоторых опасных веществ – магния, железа, марганца, превышают допустимые показатели почти в 10 раз. И к этой проблеме ведомство под руководством Олега Жигилей оказалось равнодушно.

Примечательно, что засыпать "Новосёлки" можно было абсолютно бесплатно. Существуют строительные компании, которые могут это сделать в кратчайшие сроки за счет высвободившегося грунта из-под стройкотлованов.

Причины столь странного бездействия регионального Росприроднадзора непонятны. В СМИ есть версия, что это может быть признаком коррупционной составляющей. Кстати, это уже не первый скандал вокруг ведомства и Олега Жигилея. До этого в медиа появлялось расследование, которое сравнивало официальные доходы чиновника и его неофициальную "красивую жизнь" - тогда у журналистов возникло немало вопросов к главному экологу региона.

Сложившаяся ситуация на "Новосёлках" и бездействие Росприроднадзора грозят Петербургу скорой экологической катастрофой. В частности, под угрозой ЧМ-2018, а это значит и репутация города в международном масштабе.