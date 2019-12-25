БэтЛама вышла на улицы Васильевского острова

Петербуржцы заметили гуляющую по Наличной улице Васильевского острова ламу, одетую как известный герой комиксов Бэтмен.
Очевидцы поделились фотографиями.
Пока неизвестно, откуда взялся четвероногий друг, ведь в этом районе нет контактных зоопарков, но есть ветклиники. Надеемся, что новый герой Петербурга вернулся к хозяину и спас пару жизней по пути.
Ранее мы писали, что Ленинградский зоопарк показал один день из жизни своих питомцев.
Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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