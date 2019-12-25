БэтЛама вышла на улицы Васильевского острова

Этому городу больше не нужен новый лама-герой.

Петербуржцы заметили гуляющую по Наличной улице Васильевского острова ламу, одетую как известный герой комиксов Бэтмен.

Очевидцы поделились фотографиями.

Пока неизвестно, откуда взялся четвероногий друг, ведь в этом районе нет контактных зоопарков, но есть ветклиники. Надеемся, что новый герой Петербурга вернулся к хозяину и спас пару жизней по пути.

Ранее мы писали, что Ленинградский зоопарк показал один день из жизни своих питомцев.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished