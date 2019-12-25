  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
БэтЛама вышла на улицы Васильевского острова
Сегодня, 21:52
304
smirenny

БэтЛама вышла на улицы Васильевского острова

0 0

Этому городу больше не нужен новый лама-герой.

Петербуржцы заметили гуляющую по Наличной улице Васильевского острова ламу, одетую как известный герой комиксов Бэтмен. 

Очевидцы поделились фотографиями. 

Пока неизвестно, откуда взялся четвероногий друг, ведь в этом районе нет контактных зоопарков, но есть ветклиники. Надеемся, что новый герой Петербурга вернулся к хозяину и спас пару жизней по пути. 

Ранее мы писали, что Ленинградский зоопарк показал один день из жизни своих питомцев.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Теги: бэтлама, бэтмен, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии