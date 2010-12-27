На трассе М-11 в ноябре протестируют беспилотные грузовики

В будущем между столицей и городом на Неве будут ездить грузовики, управляемые электроникой.

На трассе М-11 пройдут испытания беспилотных грузовиков. Тестирование начнется уже в ноябре 2018 года. В проекте заинтересованы представители крупнейших автомобильных компаний, таких как ГАЗ", "Камаз", "Вольво", "Сканиа" и "АвтоВАЗ".

О запуске программы заявил президент "ГЛОНАСС" Александр Гурко.ПО его сведениям, сотрудникам "Автодора" поступило задание проверить инфраструктуру между Петербургом и Москвой с целью запуска регулярного сообщения при помощи беспилотного грузового и электрического транспорта. Поручение дно премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.

Ожидается начало пилотирования высокоавтоматизированных грузовых автомобилей на трассе М-11 в обход Вышнего Волочка заявил спикер

Специалисты добавил, что проект поддержит Министерство по транспорту.

Фото: Piter.tv