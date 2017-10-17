Бесхозный пакет на "Международной" проверяли 6 минут

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Вечером 17 октября станцию фиолетовой ветки "Международная" закрывали для пассажиров. Впрочем проверка бесхозного предмета, найденного на станции заняла всего 6 минут.