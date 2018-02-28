Бешеные скидки: в "К-рауте" покупатели подрались из-за последнего унитаза

За последние сутки петербуржцы почти полностью опустошили гипермаркет.

В связи с закрытием, в строительном гипермаркете "К-раута" объявили небывалые скидки. Однако желающих купить смесители и обои с 50% скидкой оказалось больше, чем самих товаров. Когда в магазине остался последний унитаз, его обладателя решили выявить поединком.

Очевидцы рассказали, что инцидент произошел вечером 27 февраля. В магазине остались товары с 40% скидкой. А некоторые и вовсе оказались в единственном экземпляре. Седи них была сломанная плитка и злополучный унитаз. Как в итоге мужчины разделили свою добычу - не известно.

Пользователи соцсетей рассказывают, что люди с жаждой купить подешевле дерутся за розетки, а женщины в норковых шубах ругаются за туалетный ершик.

Фото: ВКонтакте / unreleased_dtp