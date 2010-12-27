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Берлинский фейсконтрольщик (Beat Film Festival)
Сегодня, 20:44
24
Rybka123

Берлинский фейсконтрольщик (Beat Film Festival)

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Документальный фильм про парней, стоящих на фейсконтроле клубов.

Режиссер Дэвид Дитль снял историю трех легендарных фейсконтрольщиков, стоявших на дверях главных клубов Берлина с конца 90-х до наших дней. Они и до сих пор занимаются своим любимым делом – охраняют ночную жизнь немецкой столице.

В картине "БЕРЛИНСКИЙ ФЕЙСКОНТРОЛЬЩИК" режиссер снял своих героев в образе проводников между двумя мирами. У зрителя появится возможность вместе с ними разделить радость выпускного вечера, долгожданной встречи с друзьями или, наоборот, решительным "нет" отрезать кого-то от желанного мира веселья.

Длительность: 87 минут
Язык: английский, русский, немецкий

Место: ул. Новый Арбат, 24 (Москва) 

*Beat Film Festival — фестиваль документального кино о новой культуре, одно из главных событий лета, собирающее десятки тысяч зрителей.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Кино,

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