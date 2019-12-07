Белоруссия назвала ожидаемую цену за российский газ

Договор о цене поставки российского газа в Белоруссию истекает в этом году.

Минск хочет покупать российский газ по цене Смоленской области. Об этом сообщил белорусский премьер Сергей Румас.

Он отметил, что Смоленская область ближе всего находится к Белоруссии, и его страна готова покупать газ по аналогичной цене, добавив расходы на транспортировку. При этом Румас подчеркнул, что вопрос стоимости газа для указанного региона остаются предметом разговора. Премьер также добавил, что цель успешной интеграции - равные условия для субъектов хозяйствования.

Договор о цене поставки российского газа в Белоруссию истекает в этом году. Согласно нему Минск в 2019 году Минск платил Москве 127 долларов за 1 тысячу кубометров на границе.

Видео: YouTube /