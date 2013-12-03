Беларусь наращивает поставки продуктов в Петербург

Дорожную карту расширения сотрудничества между Петербургом и республикой подписали на пять лет.

В четверг, 11 августа, в Петербурге прошла рабочая встреча губернатора Александра Беглова и министра промышленности Беларуси Петра Пархомчика. Чиновники обсудили расширение сотрудничества в производственной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Товарооборот между Петербургом и Белоруссией стабильно растет. Так, подписана дорожная карта на ближайшие пять лет. Губернатор Петербурга отметил, что специалисты налаживают работу в режиме санкций. За полгода Белоруссия резко нарастила объем поставок в Петербурга продукции сельского хозяйства. Министр Пархомчик отметил, что республика выполнит любой запрос Петербурга.

Фото: Смольный