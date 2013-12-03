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Беларусь наращивает поставки продуктов в Петербург
Сегодня, 18:32
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Беларусь наращивает поставки продуктов в Петербург

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Дорожную карту расширения сотрудничества между Петербургом и республикой подписали на пять лет.

В четверг, 11 августа, в Петербурге прошла рабочая встреча губернатора Александра Беглова и министра промышленности Беларуси Петра Пархомчика. Чиновники обсудили расширение сотрудничества в производственной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Товарооборот между Петербургом и Белоруссией стабильно растет. Так, подписана дорожная карта на ближайшие пять лет. Губернатор Петербурга отметил, что специалисты налаживают работу в режиме санкций. За полгода Белоруссия резко нарастила объем поставок в Петербурга продукции сельского хозяйства. Министр Пархомчик отметил, что республика выполнит любой запрос Петербурга.

Фото: Смольный

Теги: петербург, поставки продуктов
Категории: Лента новостей,

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