Беглов заявил, что ситуация с ковидом в Петербурге полностью контролируемая

В городе продолжается вакцинация – сейчас работает 161 пункт, где можно привиться.

В Петербурге ситуация с ковидом полностью контролируется. Об этом сообщил губернатор города Беглов 28 марта на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

В городе продолжается вакцинация – сейчас работает 161 пункт, где можно привиться. Получить вакцину можно и двух мобильных пунктах, продолжают работу выездные бригады. Для вакцинации детей развернуты 87 пунктов.

Лечат больных COVID-19 и пневмониями в восьми городских стационарах. В общей сложности развернуты 1907 инфекционных коек, более 19 процентов из них остаются свободными.

Ранее в детской больнице имени Филатова свернули 100 инфекционных коек. По данным Комздрава, на сегодняшний день для детей, больных коронавирусом и пневмониями, свободны 39,7% коек.

Фото: piter.tv

