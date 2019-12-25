Губернатор Петербурга сказал о том, что без санкций Россия бы расслабилась

Губернатор Петербурга указал на положительную сторону введения антироссийских санкций. По его словам, они помогут России вернуться к "развитию и независимости".

В четверг, 21 апреля, градоначальник выступил на собрании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга". Слова Беглова приводит "Фонтанка".

По словам губернатора, санкции — это возможность перестроиться и сделать шаг вперед. В ином случае зависимость России от других стран только бы нарастала.

Еще бы лет 10 прошло, и расслабились бы — зачем свое делать, если можно купить, и дешевле, и все остальное. Через пять бы были настолько зависимы, что было бы трудно из этого выходить. Александр Беглов.

По мнению Беглова, санкции ударили как раз по гражданам тех государств, которые ввели санкции. Их заставляют меньше мыться, а у россиян есть возможность принимать полную ванну.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов