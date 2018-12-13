Беглов призвал "по-ленинградски" уважать друг друга на публичных мероприятиях

В Петербурге некоторые участники первомайского шествия попытались превратить мероприятие в политическую акцию.

Выступая перед депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, врио губернатора Александр Беглов ответил на вопрос депутата Бориса Вишневского о задержаниях 1 мая на Невском проспекте.

Градоначальник напомнил, что в городе есть соответствующие места для проведения митингов. К уже существующим "гайд-паркам" добавилось четыре новые площадки. Сейчас на рассмотрении ЗакСа находится закон о митингах, шествиях и пикетировании в Санкт-Петербурге. И любые акции должны строго соответствовать законодательству.

По словам Беглова, оппозиции разрешили пройтись колонной по Литейному проспекту и провести митинг на площади Ленина. Кроме того, врио губернатора Петербурга отметил, что участники подобных мероприятий должны быть вежливыми и уважительно относиться друг к другу.

"Кто дал право оскорблять человека какими-то лозунгами? Это не по-нашему, не по-петербуржски. Нам надо всем без исключения учиться вежливости, толерантности и демократии", — добавил Беглов, отвечая лидеру фракции "Яблоко".

В Петербурге некоторые участники первомайского шествия попытались превратить мероприятие в политическую акцию. Их поведение возмутило петербуржцев, а провокации заставили вмешаться правоохранительные органы.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга