Александр Беглов выступил с речью о стратегическом развитии Петербурга

Градоначальник похвалился результатами выполнения первого принятого в России плана по стратегическом развитию.

Врио губернатора Петербурга рассказал о стратегическом плане города во время проведения форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России". Спикер похвастался тем, что именно в Северной столице приняли самый первый проект такого рода. Он был запущен в декабре 1997 года при губернаторе Владимире Яковлеве. В частности, проект закрепил строительство КАДа и ЗСД. К 300-летию города удалось осуществить две трети задач. Политик добавил, что на данный момент реализуется программа по экономическому и социальному развитию города на Неве.

Чиновники Смольного начали изменять стратегические документы в соответствии с новыми национальными идеями, закрепленными Владимиром Путиным в майском указе.

Отметим, что в общероссийском мероприятии принимают участие федеральные и региональные органы власти, бизнесмены, деятели науки, профильные эксперты из нескольких стран.

Напомним, что Борис Вишневский: отказом встречаться Беглов нарушил Устав Петербурга.

Фото: Piter.tv