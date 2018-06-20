Балетная трилогия Masters на фестивале Dance Open

В Петербурге покажут серию неоклассических балетов от нидерландской компании Introdans.

В Петербурге танцовщики нидерландской компании Introdans покажут серию трех одноактных балетов. В центре вимания - язык тела и танца как средство общения с публикой.

Короткая постановка "Cantus" Нильса Кристе расскажет о тех, кто не вернулся с войны, в графичном хореографическом рисунке "Польских пьес" Ханса ван Манена воплотится вечная борьба противоположностей, а в финале, в постановке "Conrazoncorazon" испанца Каэтано Сото будут бороться разум и чувство.

Балетная трилогия будет представлена на сцене Александринского театра.

Фото: KudaGo