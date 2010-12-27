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Балетмейстера Валентина Манохина кремируют в субботу
Сегодня, 13:14
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lesjasap
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Балетмейстера Валентина Манохина кремируют в субботу

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Прах из Москвы доставят в Волгоград.

Известного российского балетмейстера Валентина Манохина кремируют в Москве. Напомним, что накануне вечером танцор скончался в Петербурге. Из Северной столицы тело усопшего направят в первую Градскую больницу имени Пирогова. Прах деятеля культуры после траурной церемонии собираются захоронить в Волгограде, так как именно там проживают родственники артиста. Об этом сообщил родной сын Манохина.

Отметим, что танцовщик умер на 78-ом году жизни. В последние годы жизни балетмейстер преподавал в Щукинском училище, но недавно попал под сокращение из-за пенсионного возраста.

Фото: Общественный Союз Работников и Ветеранов Телевидения

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей

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