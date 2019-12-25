Михайловский театр.

В Михайловском театре покажут балет "Спящая красавица". Либретто Начо Дуато по сценарию Ивана Всеволожского и сказке Шарля Перро.

Авторы спектакля создали на сцене пространство, которое позволяет зрителю оказаться внутри сказки, в мире фей. В окружении цветущих роз персонажи иногда похожи на птиц или бабочек. Злая фея Карабос предстает в облике роковой красавицы, которой верно служат пронырливые тараканы с блестящими спинками.

Балет пройдёт с двумя антрактами.

Фото:Михайловский театр.