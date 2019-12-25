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Балет "Спящая красавица"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Балет "Спящая красавица"

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Михайловский театр.

В Михайловском театре покажут балет "Спящая красавица". Либретто Начо Дуато по сценарию Ивана Всеволожского и сказке Шарля Перро.

Авторы спектакля создали на сцене пространство, которое позволяет зрителю оказаться внутри сказки, в мире фей. В окружении цветущих роз персонажи иногда похожи на птиц или бабочек. Злая фея Карабос предстает в облике роковой красавицы, которой верно служат пронырливые тараканы с блестящими спинками. 

Балет пройдёт с двумя антрактами.

Фото:Михайловский театр.

Теги: балет, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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