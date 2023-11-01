Балет "Спящая красавица" покажут 2 апреля в Александринском театре. Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Представят балет в трех действиях на музыку П. И. Чайковского. В постановке Жана-Гийома Бара много танца, декораций и роскошных костюмов. Фея Карабос будет молодой и уточненной, хотя и с характером.

Театр-постановщик, театр балета имени Леонида Якобсона, занимает особое место среди балетных кампаний страны. В его репертуаре сочетаются классика и сочинения выдающегося хореографа прошлого века. Коллектив – многократный лауреат Высшей театральной премии Петербурга "Золотой софит", национальной театральной премии "Золотая маска" и европейской балетной премии Тальони.

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