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Балет "Сон в летнюю ночь"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Балет "Сон в летнюю ночь"

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В Мариинском театре.

В Мариинском театре покажут балет "Сон в летнюю ночь". Это сочинение выдающегося американского хореографа Джорджа Баланчина.

 В постановке легковейный сюжет словно приглашен Баланчиным посетить хореографический мир новой классики, где именно танец давно уже стал самодовлеющим содержанием, смыслом и языком балета.

Спонсор постановки – г-н Тошихико Такахаши. Постановка балета Джорджа Баланчина "Сон в летнюю ночь" подготовлена в сотрудничестве с Фондом Джорджа Баланчина и выполнена в соответствии со стандартами стиля и техники Баланчина, установленными и предоставленными Фондом Баланчина.

Балет в двух действиях.

Фото:Мариинский театр

Теги: балет, мариинский театр, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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