Балет "Щелкунчик" на Второй сцене Мариинского театра

Фантастическая трактовка балета Чайковского от Михаила Шемякина и Кирилла Симонова сильно отличается от хрестоматийных версий. Мир этого спектакля напоминает кинематографические фантазии Тима Бёртона.

Художник и постановщик спектакля Михаил Шемякин придал привычно уютному балету фантасмагоричность и тревожность. Динамизм и драматизм музыки Чайковского отлично соединяется с причудливыми образами на сцене. Каждый предмет выглядит словно отдельный персонаж. Привычные персонажи обретают в этой постановке новый облик, а декорации и бутафорию можно рассматривать бесконечно.

Место: Мариинский театр (Вторая сцена), ул. Декабристов, д. 34

Цена: от 2600 до 8000 рублей

Возрастное ограничение: 6+