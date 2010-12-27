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Балет "Щелкунчик"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Балет "Щелкунчик"

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В Мариинском театре.

На сцене Мариинского театра покажут балет "Щелкунчик". Премьера возобновления в оформлении Симона Вирсаладзе: 21 марта 1954 года, Театр оперы и балета им. С.М. Кирова (Мариинский), Ленинград .

"Щелкунчик" - волшебная сказка, поэтому в новой версии балета, по выражению Фирера, много чудес и "прозрачностей".

Балет в трех действиях с эпилогом
Возрастная категория 6+

Музыка Петра Чайковского
Либретто Мариуса Петипа по сказке Э.Т.А. Гофмана, в редакции Василия Вайнонена 
Хореография Василия Вайнонена (1934)
Художник-постановщик – Симон Вирсаладзе (1954)

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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