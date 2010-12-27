В Мариинском театре.

На сцене Мариинского театра покажут балет "Щелкунчик". Премьера возобновления в оформлении Симона Вирсаладзе: 21 марта 1954 года, Театр оперы и балета им. С.М. Кирова (Мариинский), Ленинград .

"Щелкунчик" - волшебная сказка, поэтому в новой версии балета, по выражению Фирера, много чудес и "прозрачностей".

Балет в трех действиях с эпилогом

Возрастная категория 6+

Музыка Петра Чайковского

Либретто Мариуса Петипа по сказке Э.Т.А. Гофмана, в редакции Василия Вайнонена

Хореография Василия Вайнонена (1934)

Художник-постановщик – Симон Вирсаладзе (1954)