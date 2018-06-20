В Михайловском театре пройдет постановка классического "Ромео и Джульетта".

Начо Дуато поставил свою версию знаменитого балета "Ромео и Джульетта", который состоится в Михайловском театре. Знаменитая трагедия Шекспира ставится во многих театрах уже долгие годы. Каждая версия постановки уникальна, но это нечто особенное. Балет в двух актах выдвигали на "Золотую маску" в четырех номинациях.

Музыка: Сергей Прокофьев.

Хореограф: Начо Дуато.

Художник-постановщик: Джаффар Чалаби.

Художник по костюмам: Ангелина Атлагич.

Художник по свету: Брэд Филдс.

Музыкальный руководитель постановки: Михаил Татарников.

Балет "Ромео и Джульетта" идет в 2-х актах с одним антрактом.