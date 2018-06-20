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Балет "Ромео и Джульетта"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Балет "Ромео и Джульетта"

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В Михайловском театре пройдет постановка классического "Ромео и Джульетта".

Начо Дуато поставил свою версию знаменитого балета "Ромео и Джульетта", который состоится в Михайловском театре. Знаменитая трагедия Шекспира ставится во многих театрах уже долгие годы. Каждая версия постановки уникальна, но это нечто особенное. Балет в двух актах выдвигали на "Золотую маску" в четырех номинациях.

Музыка: Сергей Прокофьев.
Хореограф: Начо Дуато.
Художник-постановщик: Джаффар Чалаби.
Художник по костюмам: Ангелина Атлагич.
Художник по свету: Брэд Филдс.
Музыкальный руководитель постановки: Михаил Татарников.

Балет "Ромео и Джульетта" идет в 2-х актах с одним антрактом.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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