Начо Дуато поставил свою версию знаменитого балета "Ромео и Джульетта", который состоится в Михайловском театре. Знаменитая трагедия Шекспира ставится во многих театрах уже долгие годы. Каждая версия постановки уникальна, но это нечто особенное. Балет в двух актах выдвигали на "Золотую маску" в четырех номинациях.
Музыка: Сергей Прокофьев.
Хореограф: Начо Дуато.
Художник-постановщик: Джаффар Чалаби.
Художник по костюмам: Ангелина Атлагич.
Художник по свету: Брэд Филдс.
Музыкальный руководитель постановки: Михаил Татарников.
Балет "Ромео и Джульетта" идет в 2-х актах с одним антрактом.
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