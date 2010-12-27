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Балет "Роден, ее вечный идол"
Сегодня, 20:00
480
IRINA_CHALKINA

Балет "Роден, ее вечный идол"

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Балет Бориса Эйфмана на музыку М. Равеля, К. Сен-Санса, Ж. Массне.

Балет Бориса Эйфмана "Роден, ее вечный идол" посвящен судьбе и творчеству великих скульпторов Огюста Родена и его ученицы и возлюбленной Камиллы Клодель. Трагичная история их любви затронет душу любого зрителя. После 15 лет отношений Роден разрывает все, что между ними было. Забытая и одинокая Клодель сходит с ума. Целых 30 лет девушка проводит в клинике для умалишенных, там же и умирает.

Декорации: Зиновий Марголин
Костюмы: Ольга Шаишмелашвили
Свет: Глеб Фильштинский, Борис Эйфман

Когда: 8 июля, 20:00.

Адрес: Александринский театр, площадь Островского, 6.

 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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