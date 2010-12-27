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Балет "Лебединое озеро"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Балет "Лебединое озеро"

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Эрмитажный театр петербургским зрителям "Лебединое озеро" Чайковского.

"Лебединое озеро" - самая известная в мире балетная постановка. Музыка и хореография этого балета уже на протяжении долгого времени считается общепризнанным шедевром, одним из ярчайших достижений русской культуры. Балет проходит в сопровождении симфонического оркестра. Бессмертная музыка Чайковского, красочные декорации и костюмы, великолепный танец балетной труппы – все это привлекает внимание публики.

Музыка: Пётр Ильич Чайковский
Хореография: Мариус Петипа и Лев Иванов
Либретто: Владимир Бегичев, Василий Гельцер
Художник по костюмам: Вячеслав Окунев

Адрес: Эрмитажный театр, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д.34

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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