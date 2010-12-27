Балет "Лебединое озеро"

"Лебединое озеро" - самая известная в мире балетная постановка. Музыка и хореография этого балета уже на протяжении долгого времени считается общепризнанным шедевром, одним из ярчайших достижений русской культуры. Балет проходит в сопровождении симфонического оркестра. Бессмертная музыка Чайковского, красочные декорации и костюмы, великолепный танец балетной труппы – все это привлекает внимание публики.
Адрес: Театр Русский балет, Пироговская набережная, 5, к2
Возрастное ограничение: 6+.
Фото: estrada.spb.ru
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