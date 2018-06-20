Балет "Дон Кихот" в кинотеатре

История о похождениях хитроумного идальго Дон Кихота имеет бесчисленное количество адаптаций. В этот раз кинотеатр "Родина" предлагает посмотреть данную постановку в интерпретации кубинского хореографа Карлоса Акосты. Эта постановка полна страсти, динамики и ярких красок. Главные партии в спектакле исполняют Аканэ Такада и Александр Кэмпбелл. Спектакль идет с русскими субтитрами.
Место: Киноцентр "Родина" (ул. Караванная, д. 12)
Цена: 600 рублей
Возрастное ограничение: 6+
Видео: OperaHD/ YouTube
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