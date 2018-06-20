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Балет "Дон Кихот" в кинотеатре

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Красочный спектакль в постановке Карлоса Акосты для Лондонского Королевского балета.

История о похождениях хитроумного идальго Дон Кихота имеет бесчисленное количество адаптаций. В этот раз кинотеатр "Родина" предлагает посмотреть данную постановку в интерпретации кубинского хореографа Карлоса Акосты. Эта постановка полна страсти, динамики и ярких красок. Главные партии в спектакле исполняют Аканэ Такада и Александр Кэмпбелл. Спектакль идет с русскими субтитрами.

Место: Киноцентр "Родина" (ул. Караванная, д. 12)

Цена: 600 рублей 

Возрастное ограничение: 6+

Видео: OperaHD/ YouTube 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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