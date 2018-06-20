Балет "Дон Кихот"

Постановка на музыку Людвига Минкуса, созданная всемирно известным хореографом Йоханом Кобборгом по мотивам шедевра Мариуса Петипа к 200-летнему юбилею балетмейстера.

Премьера данного балета состоялась в декабре 2017 года. Йохан Кобборг, хорошо знакомый посетителям Большого и Мариинского театров как профессиональный хореограф и искусный танцовщик, поставил энергичный и красочный спектакль, воплотив в танце головокружительный сюжет и боевые характеры героев. Декорациями и костюмами занимался сценограф Жером Каплан.

Этой весной петербуржцы снова смогут увидеть это масштабное трехактовое действо.

Место: Дворец культуры имени Ленсовета (пр. Каменноостровский, д. 42)

Цена: от 500 до 2500 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: kudago