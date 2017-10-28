Появилось видео с места ДТП в Петербурге, где машина ДПС протаранила пластиковое ограждение

В Петербурге произошла авария с ДПСниками и пластиковым ограждением на дороге.

В Ломоносовском районе Санкт-Петербурга серьезно пострадала машина ДПС ГИБДД. Что спровацировало дорожное происшествие пока неизвестно, также нет информации о других участниках ДТП.

Очевидцы произошедшего опубликовали фото в социальную сеть "Вконтакте". По их словам, у автомобиля ДПС выбило правое переднее колесо, слетела сирена с крыши, а также сработали подушки безопасности. Авария случилась в районе Русско-Высоцкого поселения на Таллинском шоссе. Предположительно, полицейская машина врезалась в пластиковое ограждение на дороге.

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