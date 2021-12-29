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Автобусы в Ленобласти выходят на маршруты после ежедневной утренней дезинфекции
Сегодня, 14:50
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Автобусы в Ленобласти выходят на маршруты после ежедневной утренней дезинфекции

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В регионе усилили санобработку автобусов.

В четверг, 27 января, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что в связи с усложнением эпидемиологической обстановки, было решено усилить санобработку автобусов – их выпускают на маршрут после ежедневной утренней дезинфекции.

По словам председателя регионального комитета по транспорту Михаила Присяжнюка, проводимые меры являются неотъемлемой частью мер по противодействию коронавирусной инфекции. 

В пример глава ведомства привел территорию одного из крупнейших автобусных парков Ленинградской области ООО "БАРС-2" – здесь порядка 200 автобусов выходят на 14 маршрутов. Санитарную обработку там проводят с использованием специальной техники, в том числе генераторов холодного тумана и ранцевых распылителей "Штиль".

Фото: пресс-служба Ленобласти

Теги: дезинфекция, коронавирус, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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