В ноябре в Петербурге несколько автобусов прекратят следовать

В Петербурге множество автобусных маршрутов будут закрыты.

В Санкт-Петербурге в ноябре текущего года прекратят курсировать автобусы маршрутов №№ 344, 467, 488, 555 и возобновляют работу "зимние" автобусные маршруты №№ 469А, 475А. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Таким образом, с 7 ноября работу остановит автобусный маршрут № 344 ("Новый Петергоф - ОАО "Петергофавтотранс"). Также, следовать только в выходные дни будут автобусы маршрута № 488 ("Железнодорожная станция Сергиево - садоводство "Кировец").

С 10 ноября закрывается автобусный маршрут № 555 ("Улица Жени Егоровой - 45-й км автодороги "СПб-Парголово-Огоньки"). В этот же день прекращает курсировать автобусный маршрут № 469 ("Станция метро "Улица Дыбенко" - садоводство "Восход-1"). Он будет работать исключительно по пятницам и выходным дням. При этом возобновляет движение автобус № 469А ("Станция метро "Улица Дыбенко" - посёлок Приладожский").

С 11 ноября по выходным дням будет следовать автобусный маршрут № 475 ("Колпино, Заводской проспект - садоводство "Восход-1"). С этого же числа начнет следовать автобусный маршрут № 475А ("Колпино, Заводской проспект - посёлок Приладожский").

Автобусы маршрута № 467 ("Станция метро "Улица Дыбенко" - 53-й км автодороги "Кола") перестает работать с 12 ноября.