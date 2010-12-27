После трехлетнего перерыва из "Пулково" начнут летать самолеты до Мальты

В 2018 году после трехлетнего периода возобновятся прямые рейсы до острова Мальта из петербургского аэропорта.

Прямые рейсы до острова Мальта из петербургского аэропорта "Пулково" появится с 29 марта 2018 года. Авиасообщения между Северной столицей и европейским островным государством не было около трех лет: его прекратили в октябре 2014 года.

До Мальты самолеты отправятся по средам и субботам. А обратные рейсы – по четвергам и воскресеньям. Осуществлять рейсы будет авиакомпания Air Malta.

Направление популярно у туристов и учащихся. Так как на Мальте не только много курортных зон, но и много центров изучения английского языка.