Авиакомпания "Россия" получит 3 млн рублей за потерянный в Пулково багаж

Авиакомпания "Россия" получит 3 млн рублей, вместо девяти, от ООО "Воздушные ворота Северной столицы", которое обслуживает аэропорт "Пулково".

Как сообщает "Фонтанка", ООО "Воздушные ворота Северной столицы" заплатит авиакомпании "Россия" 3 млн рублей. В самой авиакомпании 25 сентября рассказали, что к такому решению пришёл суд.



В исковом заявлении "Россия" требовала взыскать с "Воздушных ворот" деньги за не отправленный вместе с пассажирами багаж. Основаниями для судебных разбирательств послужили договор о договор о наземном обслуживании и инцидент 2014 года. В тот год компания, занимающаяся обслуживанием Пулково, не загрузила в самолет багаж вылетающих из страны пассажиров.



Таким образом, авиакомпания "Россия" самостоятельно была вынуждена разыскивать вещи и своими силами доставлять его по указанным клиентами адресам.



Истец оценил ущерб в 9 млн рублей. Но Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил лишь часть требований – 3,2 млн рублей. В компании "Россия" рассказали, что остальная часть суммы относилась к багажу транзитных пассажиров. Суд, по словам заявителей, не усмотрел обоснованность и причинно-следственную связь убытков для взыскания с "Воздушных ворот" денег по поводу этих пассажиров.



Фото: ВКонтакте/Аэропорт "Пулково"