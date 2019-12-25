Авария с тягачом собирает пробку во Всеволожском районе

По предварительным данным, никто не пострадал.

Около пяти часов вечера в пятницу, 12 августа, стало известно об аварии на 30-м км трассы Р-21 "Кола" во Всеволожском районе.

В аварию попали тягач и две легковушки, которые направлялись в сторону области. В результате ДТП собрало пробку на протяжении четырех км.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В соцсетях водители желают попутчикам терпения. В момент публикации, судя по "Яндекс.Картам", дорога уже свободна.

Фото: Вконтакте / Мурманское шоссе (Трасса "Кола") Р-21