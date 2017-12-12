На Софийской улице жуткое ДТП стало причиной пробки

Вечером 12 декабря на Софийской улице произошло ДТП, результатом которого стала огромная пробка.

Вечером 12 декабря на Софийской улице произошло ДТП с участием "легковушки" и фуры, что спровоцировало огромную пробку в сторону КАДа. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".



По предварительным данным, столкновение автомобиля "Хендай" и фуры произошло из-за того, что водитель иномарки решил обогнать впереди едущие машины, но не рассчитал и влетел в стоящую фуру.



В результате аварии иномарка превратилась в груду металла, но все же водитель остался жив.



На месте работают сотрудники спасательных служб.





Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

