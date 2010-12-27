Между Гороховой улицей и переулком Апраксина на трамвайных путях столкнулись "Мицубиси" и "Форд" вечером 13 декабря. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
В результате ДТП образовалась пробка из трамваев.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Сегодня, 18:24
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Авария на Садовой стала причиной пробки из трамваев
Вечером 13 декабря между Гороховой улицей и переулком Апраксина на трамвайных путях столкнулись два автомобиля. В результате этого на указанном участке образовалась пробка из трамваев.
Между Гороховой улицей и переулком Апраксина на трамвайных путях столкнулись "Мицубиси" и "Форд" вечером 13 декабря. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".