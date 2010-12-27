Авария на Новороссийской улице собрала трамваи в массовой пробке

В Выборгском районе в результате аварии встала целая улица.

Очевидцы сообщили об аварии на перекрестке между улицами Новороссийская и Политехническая. Инцидент произошел утром 15 ноября в Выборгском районе. Известно, что столкнулись две машины “Хендай Солярис” и “Фольксваген Транспортер”.

В результате столкновения двух автомобилей образовался транспортный затор по обе стороны дороги. Отметим, что на данном участке авария помешала даже движению трамваев, которые не могут проехать. На путях собралось несколько составов, вынужденных стоять в пробке. Водители рассказывают, что также полностью “встала” Новороссийская улица.

На место ДТП выехали специальные службы.