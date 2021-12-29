На рынок Петербурга зашел застройщик из Ленобласти

Компания купила нежилое здание на Курской улице.

Компания-застройщик ООО "Запстрой" из Ленобласти приобрело на торгах нежилое здание по адресу Курская улица, 11/72. Аварийная постройка площадью 7,5 "квадратов" обошлась в 420 млн рублей при начальной стоимости в 290 млн рублей, сообщил "Ъ".

Новый владелец пока не сообщил, что собирается сделать с приобретением, но обещает, что сохранится исторический вид здания. Эксперты предположили, что там можно разместить апарт-отель. Здание требует существенных вложений: от 60 до 100 тысяч за один квадратный метр. Вероятно, инвестиции превысят стоимость самого здания.

Кроме того, покупка такого здания говорит о том, что в Петербурге становится меньше интересных локаций для реализации проектов.

Отметим, что до этого компания строила только жилые дома недалеко от метро "Девяткино" и за "Купчино".

Фото: citywalls.ru