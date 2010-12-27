Аудитория Telegram уменьшилась почти на 800 тысяч человек

По данным экспертов, сейчас аудитория мессенджера составляет в июне 2,9 млн пользователей.

После авпрельской блокировки аудитория Telegram уменьшилась на 800 тысяч человек. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на исследование Mediascope.

Максимальный показатель у мессенджера был именно во время блокировки, аудитория тогда достигла 3,7 млн пользователей, что стало рекордом. На данный момент Telegram пользуются 2,9 млн человек.

Напомним, что 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера по причине отказа Telegram предусмотреть техническую возможность предоставления ФСБ ключей шифрования сообщений пользователей. В апреле операторы связи приступили к процедуре блокировки.

Ранее мы писали о том, что WhatsApp ослабит ключи шифрования для спецслужб и внедрит рекламу.

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