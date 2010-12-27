Аудиоспектакль подготовлен в честь 113-ой годовщины рождения Хармса.

Петербуржцы смогут пройтись по местам, где где когда-то жил, учился и работал Хармс. Любителям этого писателя предлагают пройтись от площади Искусств по Невскому проспекту и до Маяковской улицы. Во время прогулки жителей и гостей города будут сопровождать голоса писателя и его жены. Благодаря их историям можно совсем по-новому взглянуть на Петербург.

Место встречи: площадь Искусств

Цена: 899 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: ВК / Аудиоспектакль-прогулка "Пушкин. Гоголь. Брамс. Ха-Ха-ХАРМС!"