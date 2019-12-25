С марта 2025 года в Петербурге введут обязательную аттестацию гидов

Для работы в сфере туризма, специалистам необходимо будет предоставить диплом или удостоверение о дополнительном профессиональном образовании, а также подтвердить стаж работы.

С 1 марта 2025 года в Петербурге начнется обязательная аттестация для экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, сообщили в пресс-службе Смольного 27 июня.

Для работы в сфере туризма, специалистам необходимо будет предоставить диплом или удостоверение о дополнительном профессиональном образовании, а также подтвердить стаж работы, который должен составлять не менее пяти лет.

Вице-губернатор Борис Пиотровский подчеркнул важность обеспечения высокого качества услуг в туристической сфере. Он отметил, что Петербург лидирует по количеству аттестованных специалистов, и что в городе можно пройти аттестацию для работы в других регионах России. После успешной сдачи экзамена, данные о специалисте вносятся в Единый федеральный реестр.

Фото: Piter.TV