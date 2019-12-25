Артист "Театра у Нарвских ворот" Максим Шабалин отмечает юбилей

Актер служит детскому драмтеатру уже 10 лет.

В субботу, 19 марта, на сцене "Театра у Нарвских ворот" состоится спектакль "Бременские музыканты", в котором одну из главных ролей исполняет юбиляр Максим Шабалин. Уже 10 лет артист верно служит детскому драматическому театру и сумел реализоваться как талантливый актер, которому под силу любая роль – от героя до характерного комедийного персонажа. И дело не только в редком типаже и могучей фактурности.

В детстве Максим, как и все мальчишки, мечтал стать космонавтом или полицейским, но реальность всегда приводила его на подмостки. Школьник не упускал возможность принять участие в спектаклях, представлениях или капустниках. Полученные навыки в самодеятельности развили любовь к сцене и обозначили творческий путь.

В 2008 году Шабалин окончил Красноярскую Государственную Академию Музыки и Театра под руководством мастера курса народного артиста РСФСР В.А. Дьяконова, и стал частью труппы Тюменского драматического театра. Спустя три года, в 2012 году, свое творческое развитие актер продолжил в "Театре у Нарвских Ворот", переехав в Санкт-Петербург.

Дебютом стала главная роль в спектакле "Кот Леопольд ", которая была сыграна артистом настолько "ювелирно", что за доброго, веселого и обаятельного Кота в 2016 году на фестивале "Театры Санкт-Петербурга – детям" его наградили дипломом. К слову, в 2021 году решением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Максиму также была объявлена благодарность "За большой личный вклад в развитие культуры Санкт-Петербурга, высокий профессионализм и многолетний плодотворный труд".

Глубина личности актера и его характерность находят применение в любой постановке, а юмором Шабалин украшает практически каждую роль. Артист занят в спектаклях: "Аладдин и волшебная лампа", где он играет Джинна, "Федор Кузнец и нечистая сила", в которой исполняет главную роль, в "Бременских музыкантах" выступает в роли Пса, а также принимает участие в других постановках театра. Но самая любимая работа актера на сегодняшний день – это роль старшего брата в спектакле "Пекарня братьев Гримм. Сказка о пряничном домике". Именно она подарила актеру новые навыки и "инструменты" для работы со зрителем. Несмотря на свою фактурность, Шабалин не признает понятия "амплуа". Профессионализм выражается, считает он, в том числе, в возможностях артиста – его "разноплановости". И от его личности зависят впечатления маленького зрителя. Ведь ощущение от спектакля, как правило, остается в подсознании ребенка на всю жизнь. Поэтому на актера детского театра Максим возлагает большую ответственность:

Для меня работа в детском театре – это обращение к неокрепшей, открытой для жизненных и культурных впечатлений душе, еще не состоявшейся личности, не решившей для себя целый ряд вопросов своего существования. Максим Шабалин

Через соприкосновение с искусством осуществляется процесс познания самого себя, а это то, с чего начинается Жизнь.

Фото: предоставлено театром