Арт-пространство "Тайга" выселяют из особняка на Дворцовой набережной

Договор аренды "Тайгой"особняка закончился 31 августа

Арт-пространство "Тайга" с 5 сентября займет иммерсивный театр, проект московских продюсеров, известных по работе на телеканале ТНТ. Эту информацию подтвердил представитель режиссера Мигеля (шоу "Танцы" на ТНТ). Мигель будет участвовать в создании нового театра на Дворцовой набережной. Договор аренды "Тайгой" особняка закончился 31 августа. Всего у "Тайги" насчитывалось около 30 арендаторов.

Арт-пространство "Тайга" располагается в особняке XIX века на Дворцовой набережной, 20. Это объект культурного наследия — особняк Мишукова, где в разное время жили гофинтендант Петра I Петр Мошков, семьи Нарышкиных и Долгоруковых.