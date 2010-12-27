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Арт-пространство "Тайга" выселяют из особняка на Дворцовой набережной
Сегодня, 0:35
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Sheker
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Арт-пространство "Тайга" выселяют из особняка на Дворцовой набережной

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Договор аренды "Тайгой"особняка закончился 31 августа

Арт-пространство "Тайга" с 5 сентября займет иммерсивный театр, проект московских продюсеров, известных по работе на телеканале ТНТ. Эту информацию подтвердил представитель режиссера Мигеля (шоу "Танцы" на ТНТ).  Мигель будет участвовать в создании нового театра на Дворцовой набережной. Договор аренды "Тайгой" особняка закончился 31 августа. Всего у "Тайги" насчитывалось около 30 арендаторов. 

Арт-пространство "Тайга" располагается в особняке XIX века на Дворцовой набережной, 20. Это объект культурного наследия — особняк Мишукова, где в разное время жили гофинтендант Петра I Петр Мошков, семьи Нарышкиных и Долгоруковых. 

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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