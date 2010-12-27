Аршавин завершит футбольную карьеру через два месяца

Бывшая жена Андрея Аршавина, Алиса Казьмина, сообщила в twitter о его уходе из большого футбола

Алена Казьмина, бывшая жена Андрея Аршаавина, заявила, что футболист не будет продлевать контракт с алматинским клубом «Кайрат», который заканчивается через два месяца.Об этом сообщает Tengrinews.

«Давайте будем говорить о наших отношениях, когда он закончит в футболе. Это случится через два месяца. Поверьте, думаю, это случится с „Кайратом“ уже скоро», — написала в twitter Алиса Казьмина.

Напомним, что знаменитый футболист выступал за краснодарский клуб «Кубань», петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал». В «Кайрате» Аршавин играет с 2016 года. Его контракт истекает в декабре 2017 года.

Фото: instagram / andrew_arshavin_10