Яценко: в "Аритмии" представлен многовековой конфликт таланта и чма

В кинотеатре "Аврора" 30 сентября прошел предпоказ картины Бориса Хлебникова "Аритмия". На событие в Петербург съехалась большая часть съемочной группы. Режиссер и главный актер фильма рассказали Piter.TV о совместном детище.

Новая картина Бориса Хлебникова уже успела наделать шума в мире кинематографа, одержав две победы на Кинотавре и в Карловых Варах. Премьеры в России проходят в переполненных залах, а публика, которая уже успела увидеть "Аритмию", восторженно советуют ее друзьям. Борис признается, что если бы не внезапное решение сделать главных героев работниками больницы, у съемочной группы вышло бы совсем другое кино во всех планах:

"Мы представляли совершенно иную историю, абсолютно жанровую, для телевидения. Потом возникла идея дать какую-то профессию нашим героям, мы придумали, что они будут медиками, и продолжили дальше изучать эту историю. Это очень сильно повлияло на сценарий, он стал совсем другим, поменял жанр, направление героев. И вообще, стал драматичнее".

Во время работы над картиной съемочная команда так сплотилась воедино, что теперь без слов преувеличения признается: "это лучшее, что произошло с нами за последнее время. Мы счастливы видеть "Аритмию" сегодня на экранах". И каждый член бригады "Аритмии" надеется, что это общее счастье передастся зрителю. Александр Яценко, завсегдатай герой картин Хлебникова, делится с нами своими ощущениями от этой работы:

"Мне близка эта история, потому что, это прежде всего, история про взаимоотношения двух людей, про первый кризис. Здесь есть конфликт таланта и "чма", он такой внутривековой, с одной стороны человек талантливый, с другой - абсолютно никакой".

Борис Хлебников рассказывает, что вначале медбрат Олег в его представлении должен был быть значительно моложе, поэтому Александра не сразу позвали в картину, но исправили это, как только поняли ошибку. В свою очередь, актер долго размышлять не стал:

"Скажу, что согласился сразу, как только поступило предложение. Не ожидал, что мне позвонят. Я Борю уважаю за то, что у него есть свое мнение, свое видение по поводу актеров, ролей, персонажей. Поэтому, глупо было делать вид , мол "Боря, ты что, меня не знаешь?" и напоминать ему. Я знаю, что он думал много. Но мне приятно, конечно. Я не хочу это комментировать, потому что был по ту сторону. Дико приятно, что меня взяли. Я рад!".

На вопрос из зала от одного из зрителей, "нет ли желания стать врачом", Александр Яценко отвечает однозначное нет, но относится к скорой помощи он теперь уважительно. Тем более, актер считает, что на данный момент Олег из "Аритмии" – его лучшая роль.

Предпремьерный показ "Аритмии" наглядно доказал, что Петербург соскучился по простому русскому кино, без "блокбастерских" погонь, голливудского зачесанного лоска. И судя по всему, не только Петербург. На Кинотавре зрители не переставали стоя аплодировать фильму до самого последнего титра. И хотя главный актер говорит, что такого быть просто не может, Петербург решил повторить этот "невозможный" аттракцион, провожая финальные бегущее вверх надписи нескончаемым и продолжительным шквалом оваций.

В России премьера "Аритмии" стартует 12 октября.

Видео: Piter.TV

Леся Сапожникова, Дарья Молчанова