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В Выборгском замке археологи пытаются найти потайной ход
Сегодня, 8:33
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lesjasap
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В Выборгском замке археологи пытаются найти потайной ход

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Исследователи хотят обнаружить подземные помещения, указанные на картах.

В Выборге археологи начали исследовать подземелья под замком. В настоящее время музейные сотрудники совместно с экспедицией ИИМК РАНа начали прокапывать маршрут на южном вале.

Специалисты пытаются отыскать на территории музея-заповедника "тайный дом", указанный в документации и отчетах за 1561-1562 годы. Там якобы находилась лестница, которая вела к берегу пролива. Отметим, что по данному пути ходили люди: найдены очевидцы, пересекавшие пространство под землей по винтовому спуску.

Отметим, что попытка предпринимается не впервые: в 1935 году археологи наг=шли помещения, пол которых располагался на уровне воды.

В настоящее время сотрудники выборгского замка разбирают завалы техногенного мусора, скопившееся за долгое время. После этого начнется следующий этап исследований.

Фото: Вконтакте

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей

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